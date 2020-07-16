Организаторы акции «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля из-за коронавируса

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16 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Бессмертный полк, фото: Zamir Usmanov, globallookpress.com

Организаторы акции «Бессмертный полк» отказались от ее проведения 26 июля из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Новая дата проведения шествия, которое по традиции проводится в День Победы 9 мая пока не определена.

Акцию «Бессмертный полк» отменял из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин предлагал провести мерприятие 26 июля — в День Военно-морского флота. Председатель центрального штаба «Бессмертного полка России» народный артист СССР Василий Лановой предположил, что шествие может состояться 2 или 3 сентября.

Напомним, в этом году из-за коронавируса юблейный Парад Победы 9 мая был отменен и проводился 24 июня.