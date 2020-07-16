ЗСК и Общественная палата Кубани наметили перспективы сотрудничества

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16 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Перспективы сотрудничества ЗСК и краевой Общественной палаты обсудили в рамках рабочей спикер Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко и руководитель региональной ОП Любовь Попова. Сторонами был рассмотрен ряд актуальных вопросов взаимодействия регионального парламента и палаты.

В настоящее время идет процесс формирования нового состава Общественной палаты Краснодарского края. На очередной 41-й сессии ЗСК были утверждены 15 членов, выбранных депутатским корпусом. Еще столько же будут выдвинуты губернатором Кубани из числа представителей общественных организаций федерального уровня. Затем эти тридцать человек определят состав остальной трети членов палаты из кандидатур, представленных местными общественными объединениями. Полностью обновленная палата будет сформирована в октябре этого года. Ставка делается в первую очередь на профессионалов в различных отраслях, представителей различных слоев населения, научного сообщества.

Юрий Бурлачко отметил, что кубанский парламент привлекает к работе членов палаты в качестве экспертов по ряду вопросов. Он особо подчеркнул, что краевая Общественная палата показала свою состоятельность и компетентность в проведении общественного наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправкам к Конституции. Показателем полученного авторитета стало и то, что заседания рабочей группы по внесению изменений в Основной закон страны проходили на площадке Общественной палаты РФ.

Как пояснила Любовь Попова, палата наработала опыт общественного наблюдения еще с прошлой президентской кампании и применяла, совершенствуя его, в дальнейшем – вплоть до общероссийского голосования по конституционным поправкам.

Юрий Бурлачко напомнил, что впереди еще две стратегические задачи, над которыми предстоит работать во взаимодействии с Общественной палатой. Это сентябрьские выборы различных уровней, в ходе которых палата, как и прежде, будет формировать институт наблюдения, а также приведение краевого законодательства в соответствие с новой Конституцией. В ЗСК с этой целью создана специальная комиссия, в состав которой вошла Любовь Попова.

В ходе встречи Любовь Попова вручила Юрию Бурлачко аналитический доклад о состоянии гражданского общества, подготовка которого – обязанность Общественной палаты, возложенная на нее законом. В документе отражены проекты и практики взаимодействия органов власти и общественности в решении социально значимых вопросов.