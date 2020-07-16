Как Европа защищается от домашнего насилия. Почему в России не хотят последовать примеру?

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 15:26 [ «Аргументы Недели», Екатерина Желтухина ]

Фиолетовая лента – международный символ домашнего насилия.

Домашнее насилие не знает ни социальных, ни географических границ. Эта проблема знакома жителям, как экономически развитых стран, имеющим высокий уровень доходов, так и тем, кто живет в странах с низким уровнем социально-экономического развития. Общее, пожалуй, только одно: жертвами домашнего насилия в основном являются женщины. Сегодня мы расскажем об опыте Германии и Франции в сфере противостояния этой проблеме.

Самым главным законом против домашнего насилия в Германии и Франции является ратифицированная в 2017 году Стамбульская конвенция. Это первый международный договор и основополагающий документ в борьбе с домашним насилием и с насилием в отношении женщин. Открыт для подписания с мая 2011 года. На данный момент конвенция подписана 46 странами и Европейским союзом.

Присоединившиеся к Конвенции государства обязуются изменить свое законодательство и обеспечить всем, кому приходится испытывать домашнее насилие, помощь и условия для свободной жизни. Индивидуальная помощь жертвам включает в себя юридические консультации, психологическую поддержку, финансовые консультации, доступ к убежищам для жертв домашнего насилия. Кроме того, договаривающиеся государства обязуются принимать меры против всех форм физического, сексуального и психологического насилия, принудительных браков, калечащих операций на половых органах, принудительных абортов и принудительной стерилизации. Подписавшее Конвенцию государство соглашается глобально перестроить свое законодательство и общественные связи, чтобы не только помочь жертвам насилия, но и понизить, насколько это возможно, риски возникновения случаев домашнего насилия.

В Германии заявления о домашнем насилии принимают в письменной или устной форме - не только лично, но и при помощи соседей или родственников. После этого в полиции выдают памятку о правах потерпевшего. Полиция проводит собственное расследование и передает дело в прокуратуру.

Когда жертва живет в зарегистрированном партнерстве, помолвлена или замужем за человеком, который проявляет насилие, она имеет право в любой момент отказаться от дачи свидетельских показаний. Дело приостановят и будут хранить несколько лет. Процесс могут возобновить, когда женщина вновь обратится в полицию и в суд. Есть также возможность снять побои в клинике без подачи заявления в полицию. Если пострадавшая все-таки позже захочет обратиться за помощью, она может предоставить этот документ.

Уже несколько лет в Германии меняют стратегии борьбы с домашним насилием. Теперь здесь стараются не жертву прятать от преступника, а насильнику дать понять, что это ему придется покинуть свой дом и привычную среду обитания. В 2002 году был принят закон о защите от насилия, который дал полиции право выставить насильника из квартиры, если он проживал в ней вместе с жертвой. От жертв больше не ожидается, что они смирятся с потерей своего привычного дома и окружения. А преступнику государство показывает таким образом, что насилие наказывается.

Французское законодательство претерпело значительные изменения в области защиты женщины от семейного насилия. Один из самых прогрессивных правовых механизмов в борьбе с домашним насилием – Защитный ордер (Оrdonnance de рrotection) был введен во Франции в 2010 году.

Закон 2010 года создал механизм запрещающий приближаться к жертве насилия. Также законодатель увеличил защиту женщин, жертв семейного насилия, и в области прав иностранцев: законы 4 августа 2014 года и 7 марта 2016 года. Часто женщина терпит насилие в семье, боясь потерять право на вид на жительство, т.к. закон предусматривает подтверждение совместного проживания при каждом продлении вида на жительство, выданного по семейным обстоятельствам.

Законодатель предусмотрел исключение: наличие совместного проживания не требуется в случаях семейного насилия. При наличии судебного Постановления о защите, закон обязывает Префектуру выдать (или продлить) вид на жительство (ст 316-3 Кодекса о въезде и пребывании во Франции иностранцев и о праве на убежище). Если Вы не состоите в браке, но Ваш ребенок имеет французское гражданство, Вы также имеете право на его продление, даже если расстанетесь с сожителем.

Во Франции была создана служба 3919 «Violences Femmes info» для помощи женщинам, пережившим насилие. Это и горячая линия, и информационная поддержка по вопросам реабилитационного сопровождения и защиты. По всей стране была развернута работа 400 телефонов для экстренной связи «Téléphone Grand Danger» («Телефон Большой Опасности»). Это специальный мобильный аппарат с клавишей быстрого вызова, который позволяет пострадавшей женщине срочно связаться с медиками или вызвать силы правопорядка.

В России более сорока вариантов законопроекта о профилактике семейного насилия были представлены в Государственную Думу Федерального Собрания РФ, но закон так и не был принят. Опубликованный в конце ноября 2019 года законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» стал предметом острой общественной полемики: сторонники принятия законопроекта считают нынешнюю редакцию слишком мягкой, в то время как противники рассматривают предусмотренные в нём меры как репрессивные и опасаются, что семейно-бытовым насилием можно будет признать «любое нормальное человеческое действие».

Так, глава башкирского отделения Ассоциации родительских комитетов Людмила Александрова заявила, что принятие закона лоббируют «феминистки и представители ЛГБТ-сообщества», а у некоторых разработчиков (в их числе она назвала депутата Госдумы Оксану Пушкину и активистку Алену Попову) «нет опыта построения семейно-нравственных отношений».

По ее мнению, сам факт появления такой инициативы говорит о том, что «против нашего народа идет информационная война» — «влезают в наши семьи, в традиционную жизнь, начинают диктовать правила игры, запуская команду на самоуничтожение».

Эксперт общественного уполномоченного по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Анна Швабауэр заявила, что законопроект был навязан Западом, при этом в нем нет необходимости, так как причинение физических и психических страданий и так запрещено законодательством, а «страдания, не причиняющие боль», от которых призван избавить новый закон, являются частью быта и возникают в спорах между супругами и воспитании детей. Целью проекта, уверена юрист, является не борьба с насилием, а стирание различий между полами, «вытравливание мужественности из мужчин».

Депутат Госдумы от Башкирии, Инга Юмашева призналась, что «разделяет беспокойство россиян, считающих, что законопроект подрывает духовно-нравственные устои и не должен быть принят ни в каком виде». В Конституции России, заявила бывшая телеведущая, надо сделать упор «на защиту традиционных семейных ценностей, направленных на сохранение семьи, на принципы многодетности и многопоколенности».

Протоиерей Виктор Иванов, настоятель Свято-Пантелеймоновского храма Уфы, признался, что по его версии, проект закона о домашнем насилии лоббируют известный американский бизнесмен Джордж Сорос, «который финансировал не одну оранжевую революцию» и преследует цель «разрушить патриархальный уклад семьи», а также «рублевские жены», которые «насладились мужьями», а теперь хотят «выкинуть их на помойку, чтобы отжать квартиру и деньги».

«У нас и так сейчас женщины жалуются, что мужчин нет, а при этом законе мужчина не захочет заводить семью. Зачем, если у него отнимут квартиру при первой ссоре?» — возмутился священнослужитель.

Преподаватель Башгосуниверситета Альбина Ахметова заявила, что и сама считает, что «государство не должно вмешиваться в семью, и все внутренние конфликты следует разрешать внутри семьи, не вынося сор из избы», и учит этому студентов вуза.

Психолог Анастасия Беренова отметила следующее: «Лично я не боюсь, что институт семьи будет поколеблен из-за закона. Если институт семьи, в котором всё держится на финансовой зависимости, развалится, то и хорошо. Пусть будет новый институт, где люди действительно живут друг с другом, потому что хотят этого, потому что им комфортно друг с другом. А не потому, что страшно уйти.

Не думаю, что этот закон как-то изменит степень вмешательства в семейные дела. Ситуация перевернётся: если раньше изымали из семьи тех, кто пострадал, то сейчас будут изымать тех, кто виноват или якобы виноват. С этой точки зрения поменяли шило на мыло, но главное – чтобы это работало. С другой стороны, всегда лучше, когда жертва остается в своих условиях. Это менее травматично, чем если пострадавшая сторона ещё и теряет какие-то жизненные условия».

Правительство России рекомендовало доработать законопроект. В отзыве кабмина говорилось, что его нормы дублируют уже существующие в Конституции России и федеральных законах «Об образовании», «Об основах государственной службы России», «Об основах муниципальной службы в России», а некоторые статьи так и вовсе противоречат имеющимся в законодательстве: нельзя сокращать людей пропорционально сложившемуся в организации гендерному балансу, так как в Трудовом кодексе уже прописано преимущество тех сотрудников, у кого выше производительность труда и квалификация.