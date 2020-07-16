К концу года по Москве будет курсировать около 600 электробусов

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16 июля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

К концу 2020 года по дорогам Москвы будет курсировать около 600 электробусов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«До конца года у нас будет около 600 электробусов - ни в одном европейском мегаполисе нет столько», - написал Сергей Собянин.

Он уточнил, что за минувшие полгода на столичные дороги вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса.

«С начала этого года Москва получила 192 вагона для метро, и в июне мы закончили замену поездов на самой популярной - Таганско-Краснопресненской ветке. На трех линиях московского метро теперь ходят только новые составы «Москва», - написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что требования к производителям транспорта постоянно повышаются. «Например, раньше современные системы обработки и очистки воздуха были только в метро. Теперь планируем внедрять их и в наземном транспорте», - заключил он.