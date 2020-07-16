К концу XXI века количество россиян уменьшится до 106 миллионов человек

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

По сравнению с другими странами это относительно оптимистический прогноз. Общее количество людей на Земле будет равняться 8,8 миллиарда. Ситуация объясняется тем, что на одну женщину в ближайшие годы будет приходиться полтора ребёнка. Хотя ещё несколько лет назад эксперты из ООН заявляли о показателе в 1,8.



В США количество людей увеличится на 11 миллионов человек, а в Израиле будет проживать в три раза больше по сравнению с настоящим временем.



В странах Западной Европы особых изменений не произойдёт. Демографическая проблема там будет решаться за счёт мигрантов.



Ситуацию в Поднебесной предсказать сложно, однако наиболее вероятным вариантом станет сокращение китайцев. Лидирующую позицию в экономике государство займёт к 2050 году, однако впоследствии вынужденно уступит американцам. Процент трудоспособного населения в КНР в скором времени начнёт уменьшаться.



В Африке крупным по численности государством может стать Нигерия, однако многое зависит от экономических показателей. При положительном развитии численность страны может составить один миллиард человек.



Инициатором данного исследования стал фонд Билла и Мелинды Гейтс. К его выводам стоит подходить осторожно. До конца века остается еще 80 лет, которые могут преподнести человечеству разные вызовы.



