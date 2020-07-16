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Депутат МГД предложила ввести ежемесячные выплаты пенсионерам за звание «Заслуженный тренер»

, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД предложила ввести ежемесячные выплаты пенсионерам за звание «Заслуженный тренер»
Фото: соцсети

Депутат Мосгордумы Мария Киселева во время совещания в столичном Департаменте спорта выступила с инициативой о введении ежемесячных выплат московским пенсионерам, имеющим звание «Заслуженный тренер».

Мария Киселева рассказала, что прошлой осенью к ней обратились ветераны спорта, которые просили оказать поддержку вышедшим на пенсию тренерам.

«Наставники воспитали не одно поколение звезд мирового спорта, отстаивали интересы страны на международной арене, и совершенно несправедливо предавать забвению их выдающиеся заслуги. При этом трудно переоценить значение каждого спортивного триумфа для нашей страны, особенно сейчас, когда международное сообщество постоянно оказывает давление на наших спортсменов», – сказала депутат.

Она отметила, что сейчас тренеры не относятся к льготной категории граждан, а надбавки получают только спортсмены.

«Поэтому я предложила ввести в Москве доплаты к пенсиям заслуженным тренерам СССР, РСФСР и России, воспитавшим спортсменов мирового уровня», – сказала Мария Киселева.

Эта инициатива потребовала серьезной подготовки и уже получила поддержку в Мосгордуме, Москомспорте и профильных департаментах, но из-за пандемии решение вопроса отложили. Сейчас работа возобновляется и следующим этапом станет – согласование самих выплат и их возможного размера выплат с правительством города.

«Очень надеюсь, что данный проект удастся включить в план бюджета Москвы на 2021 год. Мы приложим максимум усилий к тому, чтобы уже с января следующего года московские тренеры смогли получать от города достойную надбавку за свой труд», – резюмировала депутат.

ГБ

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