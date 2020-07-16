Фигуру губернатора Кубани в полный рост установили в кафе в Новороссийске

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев стал «постоянным посетителем» в одном из кафе в Новороссийске. Администрация заведения установила в зале картонную фигуру губернатора в полный рост. Таким образом владельцы точки общепита выразили благодарность главе Кубани за эффективное управление регионом в период пандемии коронавирусной инфекции.
– Ситуация с пандемией сплотила нас ещё сильнее и показала, что наш регион - большая семья, – написали владельцы кафе на страничке заведения в Instagram. – Сегодня мы хотим поблагодарить человека, который вместе со своей командой уверенно и чётко управлял нашим краем в это непростое время.
Владельцы кафе также пригласили губернатора посетить заведение лично. А пока губернатор не приехал, владельцы ресторанчика выразили надежду, что он и в виде портрета будет присматривать и за заведением, и за городом.
–Признаемся честно, с такой защитой работать намного приятнее и спокойнее, – сообщили владельцы кафе.
Посетители ресторанчика к инициативе администрации отнеслись неоднозначно. Некоторые из них, комментируя пост о портрете губернатора, назвали акцию «легким и тактичным стебом», другие – «хорошим маркетинговым ходом». Тем не менее большинство посетителей проголосовали «за» фигуру главы края с помощью камер мобильных телефонов. Желающих сделать селфи с губернатором нашлось немало.