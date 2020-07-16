В городе Мыски рухнула часть школы

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16 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Мысках обвалилась часть школы. Строение уже два года находится на капитальном ремонте. Инцидент произошел в ночь на 16 июля. Во время чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

На данный момент здание школы огорожено специальными символами. Специалисты устанавливают все факты произошедшего события. На их основе будет принято решении о дальнейшей работе школы. Учебное заведение могут снести и построить заново.