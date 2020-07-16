Превзойдёт ли российский танк Т-14 модернизированный американский «Абрамс»? Не факт

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16 июля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

National Interest

Москва хорошо умеет создавать шумиху, но России будет трудно идти в ногу с американскими апгрейдами «Абрамса».

Русские начинают переговоры по зарубежным продажам хорошо известного и широко разрекламированного танка Т-14 «Армата», что ставит новые вопросы о технической изощренности танка и его потенциальной угрозе Соединенным Штатам и их военным партнерам.

«Российские производители готовы предложить потенциальным покупателям как системы ПВО, такие как С-300 и С-400, так и перспективные самолеты и вертолеты. Мы готовим к продаже легкий истребитель МиГ-35 и продвигаем новейший танк Т-14 “Армата”», – сказал представитель Минобороны России. В докладе говорится, что Россия планирует начать работу с иностранными заказчиками в следующем году и уже получила несколько запросов.

Широко известно, что сорокадевятитонный современный танк Т-14 способен развивать скорость до девяноста километров в час. Кроме того, он построен с беспилотной башней, без «вытяжки дыма» и рассчитан на экипаж из трех человек, окруженный бронированной капсулой.

В многочисленных публичных отчетах и оценках много говорилось о передовых технологиях Т-14, включая активную защиту, двенадцатизарядную скорострельность и 125-мм гладкоствольную пушку. Однако совершенно не ясно, в какой мере Т-14 превосходит нынешние и будущие варианты танка «Абрамс» – по крайней мере, по имеющейся у общественности информации.

Несмотря на то, что американские разработчики танков не слишком много рассказывают, усилия по модернизации «Абрамса», несомненно, направлены на то, чтобы противостоять и превзойти любые опасности, создаваемые танками соперничающих стран, таким как Т-14.

В то же время русские просто не построили достаточного количества Т-14, чтобы представлять то, что можно было бы считать чрезвычайно серьезной и заслуживающей доверия угрозой.

Примерно в пятьдесят тонн российский Т-14 легче и, следовательно, потенциально более подвижен, чем «Абрамс». Однако нет 100% уверенности, что он сравним с точки зрения живучести. Безусловно, концепция создания более легкой тяжелой бронетехники, способной преодолевать мосты и идти в ногу с наступающими бронетанковыми частями, идеальна для любой страны. Кроме того, усовершенствованная электроника, которая, как сообщается, содержится в «Армате», может параллелизировать нынешним усилиям по модернизации «Абрамса».

Казалось бы, очевидно, что технические достижения США, вероятно, будут соответствовать, если не превосходить техническую изощренность беспилотной башни «Армата», учитывая темпы прогресса в области искусственного интеллекта, скорости компьютерной обработки и автоматизации.

Если «Армата» действительно может развивать скорость до девяноста миль в час, то это намного быстрее «Абрамса», который разгоняется со скоростью примерно пятьдесят пять миль в час. Однако армия США проводит новую инженерную стратегию для своей новой боевой машины следующего поколения, которая включает в себя повышенную маневренность, скорость и экспедиционную направленность. Кроме того, ожидайте увидеть слияние сенсоров с поддержкой искусственного интеллекта и активные системы защиты следующего поколения.

Все это сводится к тому, что, несмотря на всё написанное о Т-14, есть много причин поставить под сомнение утверждение, что он может быть способен превзойти модернизированный «Абрамс».