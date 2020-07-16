Изменяется расписание пригородного поезда из Волгограда

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16 июля 2020, 14:13 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Расписание пригородного поезда Чернышков – Волгоград-1 изменится с 17 июля.

В связи с отменой остановки на о.п. Паршин в Волгоградской области с 17 июля изменится расписание пригородного поезда № 6614 Чернышков – Волгоград-1. Он будет отправляться ст. Чернышков ежедневно в 15:21 (на 3 минуты позже), прибывать на ст. Волгоград-1 в 19:46 (без изменений).

Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород»:​ www.volgogradtransprigorod.ru