Помпео пригрозил новыми санкциями из-за строительства российских трубопроводов в Европе

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16 июля 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Voa News

Pixabay

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил новыми санкциями, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2», который Россия прокладывает в Европу и Турцию.

«Мы предупреждаем, что те, кто участвует в продолжающемся проекте, столкнутся с последствиями», – сказал Помпео на пресс-конференции.

Администрация Трампа уже внесла новые положения в Закон США «О противодействии противникам Америки посредством санкций», призванному ограничить деловые связи с Россией. В рамках новых правил США расширили санкционный перечень, чётко дав понять, что теперь с карательными мерами за прокладку трубопроводов может столкнуться куда большее число компаний, чем раньше.

По мнению США, создание трубопровода между Россией и Германией даст Москве возможность установить плотный контроль над поставками энергоносителей в Европу.

Германия выразила гнев по поводу введенных санкций, заявив, что США вмешиваются в их внутренние дела.