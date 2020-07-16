Сотрудников загсов обучат с помощью технологий виртуальной реальности

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16 июля 2020, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сотрудников столичных загсов обучат с помощью VR-технологий. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В материале отмечается, что программа обучения позволит освоить приемы ораторского искусства, научит правильно действовать в нестандартных ситуациях и улучшить навыки создания праздничной атмосферы для участников церемоний.

Для сотрудников столичных загсов, которые проводят торжественные церемонии бракосочетания, разработали программу обучения с применением элементов виртуальной реальности. Всего курс должны пройти более 200 человек, четверть из которых уже успешно завершила обучение.

«Ведущий торжественной церемонии — это профессия, требующая особой подготовки. Для ее освоения необходимы специальные знания и умения. Задача ведущего свадебной церемонии — не только оказать государственную услугу в виде заключения брака, но и подарить праздник молодоженам в один из самых значимых для них дней. Именно поэтому была разработана программа обучения, которая позволит специалистам усовершенствовать свои навыки и компетенции», — рассказала Светлана Уханева, исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС города Москвы.

Программа рассчитана на ведущих торжественных церемоний бракосочетания, имянаречения и чествования юбиляров семейной жизни. Продолжительность обучения составляет 72 часа, часть времени уделяется интерактивным VR-тренажерам.