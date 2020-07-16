Ежегодный форум «Плоды и овощи России 2020» состоится в Краснодаре

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16 июля 2020, 13:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

11 сентября 2020 года в Краснодаре (отель Four Points by Sheraton) начнёт работу ежегодный форум «Плоды и овощи России 2020», цель которого — повышение интереса к проблемам и перспективам развития плодоовощного бизнеса в России.

Своим инновационным опытом и рекомендациями поделятся более 20 спикеров, всего в мероприятии примут участие более 200 делегатов со всей страны.

Среди спикеров: Гурий Шилов «Гринхаус», Тамара Решетникова «Технологии Роста», Людмила Григорева, ФГБОУ ВО Мичуринский государственный аграрный университет, Мария Селиванова, ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ и другие.

«Плоды и овощи России 2020» — не только площадка для обмена опытом между коллегами из разных субъектов Российской Федерации, но и отличная возможность заключить взаимовыгодные деловые контракты, встретиться с партнёрами и целевой аудиторией, увеличить объёмы продаж, расширить географию сбыта.

В работе форума примут участие: руководители ведущих агрохолдингов и сельхозпредприятий, плодоовощеводческих компаний, тепличных комбинатов, директора предприятий по переработке и хранению плодоовощной продукции, первые лица крупнейших агропарков и оптово-распределительных центров, эксперты в агрологистике, представители крупнейших торговых сетей, национальных союзов и ассоциаций, инвестиционных компаний, банков и органов власти.

Участники обсудят стратегии развития индустрии, технологии хранения и предпродажной подготовки, каналы сбыта. Основные вопросы Российского овощеводства открытого и закрытого грунта. Состояние отрасли и перспективы развития. Государственная поддержка. Перспективы и болевые точки отрасли плодоводства: какие изменения назрели? Технологии хранения и предпродажной подготовки фруктов и овощей для эффективной реализации. Инфраструктура сбыта плодов и овощей. Как реализовать?

Предыдущий форум прошёл в Краснодаре и собрал более 200 руководителей предприятий и эксперты сфер защищенного и открытого грунта, садоводства, а также смежных отраслей. На одной площадке встретились представители плодоовощных компаний и тепличных комбинатов, крупных торговых сетей, производители оборудования и агрохимии.

Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте http://fruitforum.ru/