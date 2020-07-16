Депутат МГД Титов: Изменения в ТК РФ выгодны и работникам и работодателям, и экономике в целом

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16 июля 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели» ]

Член комиссии МГД по науке и промышленности Андрей Титов, twitter.com

Изменения в Трудовой кодекс РФ позволят закрыть «слепые пятна» в дистанционной работе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил член комиссии Московской городской думы по науке и промышленности Андрей Титов.

«Раньше для работодателя было «слепое пятно»: сотрудников нельзя было оформить с условием частичной удаленной занятости. <…> Изменения в Трудовом кодексе РФ позволят закрыть эти «слепые пятна». Вводятся понятия об удаленной, дистанционной, временной, комбинированной работе. <…> Это необходимые изменения, вызванные требованиями времени. Они позволят предпринимателям работать прозрачно, в соответствии с принятыми нормами закона, эффективнее планировать свою деятельность, а работникам - чувствовать себя защищенными. Поэтому я поддержал постановление о поддержке законопроекта вместе с моими коллегами по депутатскому объединению», - сказал Андрей Титов.

Он подчеркнул, что в сфере высоких технологий принципы работы с распределенной командой, когда коллектив не сидит в одном помещении, а трудится дома, в разных странах, разных часовых поясах является «обычным делом».

«Без законного механизма учета рабочего времени многие перерабатывали, не имея права на оплату сверхурочных часов. Это вредная практика - страдает как физическое, так и психическое здоровье людей, растут случаи профессионального выгорания. «Серым пятном» оставался фриланс в России: не всегда вопрос можно было решить оформлением ИП, и множество людей оставались без защиты, были по сути пораженными в правах. Пандемия коронавируса обострила проблемы, связанные с отсутствием правового регулирования в этом вопросе. Одновременно миллионы людей ушли на удаленку, стали работать из дома. <…> Сегодня сохраняется необходимость в соблюдении социальной дистанции, и одним из решений для работодателя могла бы стать ротация в коллективе: например, когда у работника есть один день в неделю на удаленке. Таким образом, и в офисы будут ездить меньше людей, и в помещениях будет меньше сотрудников, будет обеспечено максимальное расстояние между ними. Изменения в Трудовой кодекс позволят ввести такие механизмы повсеместно», - отметил депутат.

Он добавил, что данные изменения позволят работникам с легкими симптомами ОРВИ официально пару дней поработать из дома, не заражая соседей по офису.

«Это также скажется на состоянии здоровья всего коллектива. Такие практики выгодны и работнику, и работодателю, и экономике в целом», - заключил депутат.

Ранее Московская городская дума поддержала внесенный в Госдуму законопроект о закреплении в Трудовом кодексе РФ возможности дистанционной работы который был внесен депутатами Госдумы от «Единой России» во главе со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным и членами Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко.