Главу антидопингового агентства РУСАДА Юрия Гануса подозревают в коррупции

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16 июля 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sports.ru

Фото: соцсети

Частная компания «ФинЭкспертиза» провела экспертизу РУСАДА по заказу учредителей и членов организации - Олимпийского (ОКР) и Паралимпийского (ПКР) комитетов России. По итогам проверки предполагается, что руководитель РУСАДА злоупотреблял служебным положением и нормами закона.

Юрий Ганус не является членом РУСАДА, а всего лишь наемный работник, который ведет оперативную деятельность агентства. Интересная деталь: Ганус устроился в РУСАДА через HeadHunter.

Цель проведенной «ФинЭкспертизой» проверки: «исследование эффективности функционирования системы внутренних контролей в отношении бизнес-процессов «Реализация продукции», «Приобретение товаров, работ и услуг» и «Вознаграждение сотрудников» РУСАДА».

«Ганус злоупотреблял служебным положением и нормами закона, выявлены факты конфликта интересов и коррупции. Речь идет как минимум о 57 млн рублей за 2018 год и 53 млн рублей за 2019 год, которые могли быть присвоены гендиректором РУСАДА. Уже установлены факты фальсификации подписей контрагентов, связанных с Ганусом.

В организации процветает коррупция, отсутствует контроль закупочной деятельности, а по договорам оказания услуг среди подрядчиков и контрагентов РУСАДА постоянно фигурировали юридические лица, среди учредителей которых были как родственники Гануса, так и он сам», - сообщалось в телеграм-канале «Постправда».

Позже претензии озвучил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на специальной пресс-конференции:

«Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности. Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами. Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами. С учетом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям».

Главные обвинения звучат местами довольно осторожно, их можно сформулировать так:

1. Ганус в должности руководителя РУСАДА мог злоупотреблять служебным положением и иметь конфликт интересов при заключении договоров.

2. РУСАДА фальсифицировало подписи при заключении договоров с контрагентами - возможно, они были фиктивными.

3. Подрядчиками РУСАДА являлись сомнительные лица.

4. Для проверки РУСАДА предоставляло исправленные финансовые отчеты об использовании средств, а некоторые командировки не оформляло должным образом.

5. Закупки в РУСАДА никак не контролировались и не проверялись на экономическую целесообразность.

6. Отдельным сотрудникам (в том числе и Ганусу) выплачивались дополнительные вознаграждения за совмещение должностей. Это, по мнению экспертов, говорит о сознательном невнесении изменений в штатное расписание, чтобы получать выплаты за свободные должности.

7. Ганус брал частные уроки по английскому языку за счет РУСАДА (потрачено 269 тысяч рублей) в рабочее время – это злоупотребление служебным положением.

Юрий Ганус обвинения отрицает, признавая, что некоторые нарушения все же имели место быть:

«Есть определенные замечания, связанные с деталями бухгалтерского учета. Но РУСАДА, по сути, сейчас идет по целине, поэтому замечания в любом случае будут. Но это незначительные замечания, которые не могли отразиться на нашей работе».

Решение по итогам проверки будет вынесено наблюдательным советом РУСАДА, который в ближайшее время рассмотрит отчет. Интересно, что одним из членов наблюдательного совета является бывшая легкоатлетка и эксперт по поправкам в конституцию Елена Исинбаева.