Церковные и светские страсти вокруг крёстного хода в Екатеринбурге

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16 июля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Руководство Свердловской области рекомендовало жителям Екатеринбурга, а также гостям города не участвовать в традиционном крёстном ходе. Религиозное мероприятие посвящено годовщине гибели царской семьи. Местная метрополия православной церкви решила провести крёстный ход, несмотря на карантинные ограничения.



Городские власти не запретили проводить мероприятие также из-за позиции мятежного схимонаха Сергия (Романова). Он указал на возможность проведения альтернативного мероприятия в случае запрета крёстного хода.



На сайте Екатеринбургской митрополии указан план крёстного хода, и рекомендации по соблюдению карантинных мер. Представители светской власти понимают, что конфликт с верующими может обернуться непредсказуемыми последствиями. Ситуацию усугубляет позиция протестного схимонаха Сергия. Он открыто показывает, что не согласен не только с руководством церкви, но и с представителями власти.



Екатеринбургская епархия воспринимает действия схимонаха и его приверженцев как экстремистские. Разрешение на проведение Парада Победы и запрет на проведение крёстного хода могут вызвать у людей как минимум непонимание.



Мероприятие, посвящённое памяти царских страстотерпцев ежегодно собирает по несколько тысяч паломников со всей страны и зарубежных государств. Власти Свердловской области, пережившие неоднократное столкновение с представителями церкви, с осторожностью принимают любые действия по отношению к местной епархии.



