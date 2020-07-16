Депутат Евпаторийского горсовета Роман Волошин объявил в СИЗО голодовку в знак несогласия с предъявленными обвинениями

Роман ВОЛОШИН считает, что прокуратура и следственный комитет распространяют о нем недостоверную информацию.
Напомним, что депутата Евпаторийского горсовета задержали, подозревая в вымогательстве 26 февраля 2020.
На 16 июля 2020 назначено предварительное судебное заседание. «Романа уже неделю как перевезли из Симферопольского СИЗО в изолятор временного содержания (ИВС) в Евпаторию. Суд несколько раз откладывали. Надеемся, что сегодня он состоится», - пояснила «Аргументам недели – Крым» сестра ВОЛОШИНА Екатерина.
По ее словам, брат объявил голодовку в знак несогласия с предъявленными обвинениями и ходом следственных действий, а также распространением недостоверной информации в СМИ, которая преподносится, как позиция прокуратуры и следствия по его делу.
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