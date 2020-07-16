Литва: больной коронавирусом узбек грозится заразить здоровых жителей

В одной из транспортной компании литовского города Каунаса зафиксирован очаг коронавируса. В этом «виноваты» приехавшие из Узбекистана водители. Один узбек заявил, что не получает никакой помощи и собирается «сходить» на улицу, чтобы заразить здоровых людей.
Что известно о больном?
Заболевший гражданин Узбекистана находится в клинической больнице Каунаса. В транспортном предприятии всего 200 человек, которые проходят обследование. Всех и все устраивает, но не данного гражданина…
«Если результат теста положительный, то пусть нас тогда и лечат. Нам не дают лекарств, ничего. Если так, то мы пойдем в город и начнем всех заражать», - выдвинул ультиматум гражданин Узбекистана.
Директор клинической больницы Виталиюс Гламба ответит на шантаж: «Ни один гражданин Литвы, который ранее находился в больнице, ни с какими претензиями не выступал. Должны быть благодарны, что Литва заботится и оказывает помощь».