Литва: больной коронавирусом узбек грозится заразить здоровых жителей

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16 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

В одной из транспортной компании литовского города Каунаса зафиксирован очаг коронавируса. В этом «виноваты» приехавшие из Узбекистана водители. Один узбек заявил, что не получает никакой помощи и собирается «сходить» на улицу, чтобы заразить здоровых людей.

Что известно о больном?

Заболевший гражданин Узбекистана находится в клинической больнице Каунаса. В транспортном предприятии всего 200 человек, которые проходят обследование. Всех и все устраивает, но не данного гражданина…

«Если результат теста положительный, то пусть нас тогда и лечат. Нам не дают лекарств, ничего. Если так, то мы пойдем в город и начнем всех заражать», - выдвинул ультиматум гражданин Узбекистана.

Директор клинической больницы Виталиюс Гламба ответит на шантаж: «Ни один гражданин Литвы, который ранее находился в больнице, ни с какими претензиями не выступал. Должны быть благодарны, что Литва заботится и оказывает помощь».