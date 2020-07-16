Наталья Сергунина рассказала об обновлениях на портале «Наш город»

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июля 2020, 11:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На портале «Наш город» открылись новые темы и усовершенствовался функционал сайта. Москвичам стало еще проще сообщать о проблемах, например о поваленном ветром дереве, и отправлять предложения, касающиеся отдельного двора или целой улицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

«Мы упростили механику отправки обращений и в целом расширили возможности портала. Теперь пользователи могут сами предлагать, какие темы нужно добавить в основной набор задач “Нашего города”. Команда сайта вместе с ответственными городскими службами рассмотрит все идеи», - рассказала Наталья Сергунина.

Чтобы отправить сообщение о проблеме с помощью формы, нужно выбрать объект - поставить точку на карте Москвы, где обнаружено нарушение. Также можно воспользоваться поисковой строкой или переключиться на схему метрополитена (при необходимости).

На втором этапе автоматически отображается список проблемных тем в рамках выбранного вида объекта. Найти необходимую тему можно и по ключевым словам с помощью строки поиска. Заполнять форму можно начать и с этого шага. Если на портале нет необходимой темы, достаточно нажать на кнопку «Не нашли нужную тему?» и вписать ее самостоятельно.

Затем пользователям предлагается сообщить дополнительную информацию по выбранной проблеме (анкета, фото, текст). Здесь же можно выделить проблему на фото с помощью встроенного инструмента (значок «Карандаш»).

Также пользователи могут сообщить об отсутствии объекта на портале или о некорректной информации о нем. Если при отправке сообщения не удается найти объект в списке предложенных, то нужно нажать кнопку «Не нашли нужный объект?». Тогда появится форма, которую надо заполнить. Сообщить о некорректной информации об объекте (например, указано неверное наименование управляющей организации в доме) можно тоже через форму. Полученные данные проверят и внесут необходимые корректировки.

Портал «Наш город» работает с 2011 года. За это время с его помощью решили более четырех миллионов городских проблем. Электронный ресурс позволяет москвичам контролировать своевременность и качество выполнения работ по ремонту, благоустройству и обслуживанию объектов городского хозяйства, сообщать о нарушениях и оценивать работу учреждений. Также горожане следят за работой метро, чистотой и порядком во дворах и парках, на стройплощадках и в общественном транспорте, за работой поликлиник и даже за ценами в аптеках.

На портале «Наш город» действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят органы исполнительной власти, которые отвечают за устранение конкретных нарушений. На решение вопроса отводится не более восьми рабочих дней.