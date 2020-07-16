В СПЧ сообщили о росте числа нарушений прав журналистов в период пандемии

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16 июля 2020, 10:26 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт СПЧ

Мониторинговый центр «Защита прав СМИ» при постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, представил отчет обо всех зафиксированных сигналах о нарушениях прав сотрудников СМИ за период острой эпидемиологической ситуации.

По данным центра, выросло количество попыток привлечь журналистов за фейковые новости, причем иногда это происходит и за информацию, которая в будущем подтверждалась. В некоторых случаях суды делают заседания закрытыми, сообщается на сайте СПЧ.

В центре отметили факты угроз и нападений на журналистов. Уголовная статье 144 - воспрепятствование журналисткой деятельности - используется редко, что не способствует сокращению количества подобных ситуаций. Чаще давление на журналистов исходит от представителей региональной и муниципальной власти, правоохранительных органов.