Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о подготовке к новому театральному сезону в столице

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16 июля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Евгений Герасимов, фото соцсети

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов рассказал журналистам о подготовке столичных театров к открытию сезона.

«Театры Москвы работают согласно уже построенным планам. Сейчас они репетируют спектакли, которые представят зрителям с открытием сезона осенью. Но некоторые театры решили открыться раньше – с 1 августа. Конечно, при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества и соблюдении мер безопасности», - отметил Евгений Герасимов.

По словам депутата сейчас постепенно открываются учреждения культуры и развлекательные центры, а жители и гости столицы с нетерпением ждут возвращения к театральной жизни.

"Без театров наш город теряет значительную часть своей культурной атмосферы", – констатировал народный артист России.

Как подчеркнул депутат, первое время работа театров будет связана с достаточно серьёзными эпидемиологическими ограничениями.

"Самое важное из них: наполняемость зрительных залов будет сокращена ровно вдвое. Это делается для свободной рассадки в зале – то есть ради соблюдения социальной дистанции. На таком расстоянии друг от друга сидеть безопасно. На входе в театры будут замерять температуру", – уточнил Евгений Герасимов.

Он также отметил, что театра сокращение вместимости зрительного зала вдвое – серьёзное неудобство. Дирекции театров страдают от снижения выручки, а актёры – от "разреженной" атмосферы при половинной рассадке.

"Давно известно, что нет более эффективного "допинга" для артиста, чем дыхание, восторг, аплодисменты публики. Когда всего этого вдвое меньше, играть становится труднее, – считает Евгений Герасимов. – Это уже заметили европейские актёры и музыканты: там, где театры и концертные залы уже открыты, пока действуют аналогичные ограничения. Кое-где, например, в Берлине, зрительные залы даже физически перепланировали под более свободную рассадку".

Евгений Герасимов напомнил, что московские театры не будут снимать "лишние" кресла, отчасти потому, что есть надежда на скорейшую нормализацию эпидемиологического фона.

"А ещё потому, что российская театральная традиция подразумевает доступность спектаклей для зрителя. Сохранение всех кресел в зале означает: ограничения приходится вводить, но они никогда не станут нормой. Назад, в эпоху придворных и крепостных театров, которые были элитарным зрелищем, пути не будет", – убеждён депутат.

Он признаёт, что актёры и режиссёры, все люди театра рады открыться сейчас, даже с вдвое разреженными зрительными залами. Потому что спектакли, игра – это жизнь, и работать с половинной рассадкой бесконечно лучше, чем не работать вовсе.

"Будем надеяться, что зрители будут радоваться и хлопать вдвое сильнее, – заключил Герасимов. – Тогда спектакли будут столь же энергетически насыщенными, как и всегда".