На МЦД до конца года поставят 180 новых вагонов поездов «Иволга»

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16 июля 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Для Московских центральных диаметров (МЦД) до конца 2020 года поставят 180 новых вагонов поездов «Иволга». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«180 новых вагонов поездов «Иволга» поставят на МЦД до конца года. В том числе это позволит полностью обновить парк поездов на обоих диаметрах. Перевозчик МЦД - АО «Центральная ППК» получит 120 вагонов «Иволга 1.0» для МЦД-2 и 60 вагонов «Иволга 2.0» для МЦД-1», - сказал Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в новых поездах учтены самые современные решения для комфорта и безопасности пассажиров во время поездки. За счет сквозных проходов между вагонами, отсутствия тамбуров и более широких дверей пассажирам удобнее совершать посадку и высадку. Поезда оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi, USB-розетками. В головных вагонах предусмотрены места для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, и для провоза велосипедов. Туалетные комнаты оснащены сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, электросушилками для рук, пеленальными столиками для пассажиров с младенцами, а также адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями. В «Иволге 2.0» установлено адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток.