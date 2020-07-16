Эксперт научила, как грамотно провести ревизию вещей и выкинуть ненужное

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16 июля 2020, 09:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

одежда, фото: pixabay.com

Многие из нас сталкиваются с тем, что вещи перестают помещаться в квартире, пора разобраться, что нужно, а что можно и выкинуть. Оказывается, для этого есть правила, определенная методика.

Сертифицированный организатор пространства, обучающийся гештальт-терапевт, основательница проекта "Полный порядок" Ирина Цыпленкова рассказала, как безболезненно избавиться от лишнего.

Основное правило - не надо наводить порядок через силу. В этом деле важен настрой на заботу о себе, своих чувствах и комфорте. "Заходить в процесс ревизии лучше не из мыслей "какая я неряха!", "ужас, сколько у меня вещей", "нельзя так жить", а из того, для чего вы хотите освободить пространство", - отмечате Ирина.

Следующее правило - определиться с критериями нужности или ненужности той или иной вещи. Эксперт считает, что если есть желание освободиться от прошлого и подготовиться к новому этапу, то стоит уделить внимание прощанию с сентиментальными вещами. Также обратите внимание на количественный состав: "вы ходите в спортзал три раза в неделю и не любите стирать одежду каждый раз. Тогда вам нужно три-четыре, но не 32 комплекта спортивной одежды".

Цыпленкова отметила, что также важно обращать внимание на технические критерии. Желательно сразу определиться, готов ли человек оставить поломанные, поцарапанные и треснутые вещи или же разбирать их по отдельности.

В организации пространства всегда есть баланс, добавила эксперт. Вы можете уменьшить количество вещей и освободить пространство, а можете увеличить место для хранения.