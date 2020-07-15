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Сегодня вечером пробки в Москве достигли 9 баллов

, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня вечером пробки в Москве достигли 9 баллов
автомобильная пробка, фото: pixabay.com

Транспортные заторы в Москве вечером 15 июля достигли 9 баллов. Наибольшее затруднение автомобильного потока фиксируется в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.

Серьезно затруднено движение на Москворецкой, Кремлёвской, Болотной, Серебрянической набережных. Также плотно стоят Тверская и Неглинная улицы, а также Сретенский, Рождественский, Страстной и Чистопрудный бульвары.

В Москве сохраняется дождливая погода, вероятная причина возникновения пробок. Обильные осадки столичном регионе идут второй день и продлятся ещё по меньшей мере сутки.

НС

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