Сегодня вечером пробки в Москве достигли 9 баллов

Транспортные заторы в Москве вечером 15 июля достигли 9 баллов. Наибольшее затруднение автомобильного потока фиксируется в центре города. В пробках стоит Садовое кольцо и на внешней, и на внутренней стороне.
Серьезно затруднено движение на Москворецкой, Кремлёвской, Болотной, Серебрянической набережных. Также плотно стоят Тверская и Неглинная улицы, а также Сретенский, Рождественский, Страстной и Чистопрудный бульвары.
В Москве сохраняется дождливая погода, вероятная причина возникновения пробок. Обильные осадки столичном регионе идут второй день и продлятся ещё по меньшей мере сутки.
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