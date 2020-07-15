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Московская полиция проверит сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах

, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Московская полиция проверит сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах
фото: pixabey

Московская полиция проверит сообщение об отравлении лебедя на Патриарших прудах. Предварительно, мужчина покормил птицу, а позже вытащил ее из воды, оставив умирать на берегу пруда.

По данному факту проводится проверка, - говорится в заявлении полиции. Отравивший лебедя мужчина скрылся.

ЕСт

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