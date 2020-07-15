Прокуратура запросила до 7,5 лет лишения свободы для фигурантов «Нового величия»

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

Сергей Гаврилов, Павел Ребровский, Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Дело «Нового величия» длится почти два года и четыре месяца. Именно столько времени Руслан Костыленков, Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев и Вячеслав Крюков находятся в СИЗО. Остальные трое фигурантов — Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин — под домашним арестом.

По версии следствия, молодые люди якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. На суде адвокаты находящихся под домашним арестом трех фигурантов просили перевести подсудимых под подписку о невыезде, а защитники трех заключенных под стражу подсудимых ходатайствовали о переводе их под домашний арест. Однако судья всем обвиняемым меру пресечения продлил до 17 августа.

По мнению обвинения, вина подсудимых подтверждается собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, результатами экспертиз, материалами дела, а также показаниями, которые фигуранты давали на следствии. Руслан Костыленков, как считает прокурор, являлся лидером «Нового величия», участники движения выбрали его руководителем, и он выступал со всеми инициативами.

В результате, самый большой срок прокурор запросил для Костыленкова — 7,5 лет в колонии общего режима. Для Петра Карамзина он потребовал шесть лет и шесть месяцев лишения свободы, а для Вячеслава Крюкова — шесть лет заключения.

Условные сроки грозят остальным фигурантам: Анне Павликовой — 4 года условно, Марии Дубовик — 6 лет условно, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину — 6,5 лет условно.

В марте 2019 года одного из фигурантов дела Рустама Рустамова приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Суд рассматривал дело в особом порядке, так как обвиняемый признал себя виновным в пособничестве участию в деятельности экстремистского сообщества и заключил досудебное соглашение.

В апреле того же года суд приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима Павла Ребровского. Изначально он признал вину и просил рассмотреть дело в особом порядке. Однако позднее отказался от признаний. Его дело отправили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения. В настоящее время его дело слушается в Люблинском суде одновременно с основным делом «Нового величия».

Дело в отношении обвиняемого Сергея Гаврилова выделено в отдельное производство, поскольку он сбежал из-под домашнего ареста и уехал из России. Его объявили в розыск и заочно арестовали. В начале июня стало известно, что Гаврилову миграционная служба Украины предоставила убежище.