Парламентарии оценили ход реализации краевого закона о животноводстве

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15 июля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты обсудили на сессии ход реализации регионального закона о животноводстве. О ситуации в отрасли рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Документ, регулирующий развитие одного из ключевых направлений в структуре регионального АПК, был принят Законодательным Собранием в апреле 2018 года. Как отмечают специалисты, по ряду позиций в сфере кубанского животноводства наметилась положительная динамика.

Так, во всех категориях хозяйств увеличилась численность стада крупного рогатого скота (КРС). Поголовье свиней только за 2019 год выросло на 19 процентов. Федор Дерека подчеркнул, что положительные результаты развития отрасли – это закономерный итог исполнения профильного закона.

Но наряду с успехами в достижении поставленных целей в отрасли существуют и определенные проблемы. В ходе обсуждения документа было отмечено: несмотря на внушительный объем оказываемой фермерам господдержки, в некоторых муниципалитетах реализация закона пробуксовывает. Там зафиксировано снижение численности КРС.

Вместе с тем практически на всех фермах Кубани сейчас внедряются современные цифровые технологии. На 81 предприятии, к примеру, успешно опробован метод получения коровьего молока в специализированных доильных залах. На фермах действует программа управления стадом. Свино- и птицефермы оснащаются оборудованием по контролю за кормлением сельхозживотных, микроклиматом и очисткой помещений.

По итогам обсуждения депутаты отметили положительные результаты развития отрасли, но при этом указали на ряд недоработок в данном направлении и рекомендовали органам местного самоуправления и региональному Минсельхозу принять меры по увеличению объемов производства.

По словам губернатора, в этом году существенно увеличился объем господдержки всего сельского хозяйства. Порядка 400 миллионов дополнительно выделены из краевого бюджета на развитие животноводства.

– Я абсолютно согласен с коллегами, которые говорят, что мы должны максимально его наращивать. В этом случае мы сохраним и плодородие почв. Ведь без органики сегодня – никуда. Необходимо повышать содержание гумуса в почве, – сказал Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК, в свою очередь, отметил, что сегодня на развитие данного сегмента АПК направляются серьезные ассигнования.

– Как только началось финансирование отрасли, мы сразу же увидели положительную динамику роста показателей по разным направлениям, в том числе и по поголовью скота. Фиксируется и увеличение надоев. Те деньги, которые сегодня вкладываются в отрасль, уже начали давать ощутимый результат. Однако по-прежнему актуальным остается вопрос совершенствования механизма предоставления мер поддержки, исключающего возможность малоэффективного расходования бюджетных средств, – резюмировал Юрий Бурлачко.