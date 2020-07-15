Депутаты ЗСК отметили динамику исполнения местных бюджетов

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15 июля 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты кубанского парламента в ходе сессии рассмотрели постановление об исполнении бюджетов муниципальных образований Краснодарского края в 2019 году.

Проект постановления представил председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко. По его словам, по итогам истекшего финансового года исполнение бюджетов муниципальных образований в целом характеризуется положительной динамикой доходов. Совокупно в местные бюджеты поступило порядка 160,5 млрд рублей доходов, с приростом на 7,2 процента.

В большей степени эта динамика обеспечена ростом на 15,2% налоговых и неналоговых доходов. Вместе с тем, как было отмечено, в общей структуре доходов доля собственных не достигает и 50% (46,8%), что свидетельствует о сохраняющейся значительной зависимости муниципалитетов от средств краевого бюджета.

Как прокомментировал председатель ЗСК, положительная динамика исполнения местных бюджетов – результат совместной работы органов государственной и муниципальной власти региона.

– Мы сообща работали над созданием такой законодательной базы, которая бы способствовала развитию муниципальной экономики, стимулировала рост предпринимательства, увеличивала бы объемы собственных доходов муниципалитетов. Прошлый год завершился на позитиве, – отметил Юрий Бурлачко.

Спикер также не обошел стороной вопрос негативного воздействия пандемии коронавируса на экономику края, подчеркнув, что и депутатскому корпусу и органам исполнительной власти необходимо вырабатывать стратегию, которая позволит минимизировать потери, в кратчайшие сроки восстановить деятельность предприятий малого и среднего бизнеса, обеспечить занятость населения.