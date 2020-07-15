Утвержден состав краевой Общественной палаты четвертого созыва

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15 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе очередной сессии депутаты кубанского парламента рассмотрели вопрос об утверждении членов Общественной палаты (ОП) Краснодарского края четвертого созыва.

Как рассказал председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, в список включены 15 человек – это представители научного сообщества, общественные деятели.

Спикер Законодательного Собрания, комментируя данную инициативу, выделил ключевую роль Палаты в выстраивании диалога власти и общества.

– Общественная палата – важный социальный институт, своеобразный мост между властью и обществом. Мы сообща работаем по многим важным вопросам. Члены Общественной палаты часто выступают экспертами при подготовке нормативных правовых актов, участвуют во многих мероприятиях и проектах. Значимую роль Общественная палата Краснодарского края сыграла в ходе подготовки к проведению голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. С ее помощью был сформирован институт общественных наблюдателей. Ежедневно на избирательных участках работали более восьми тысяч наблюдателей от краевой Общественной палаты. Их участие в голосовании и контроль за ходом его проведения повысило легитимность этого процесса, – отметил Юрий Бурлачко.