Полиция в Татарстане оказывает давление на независимых кандидатов в муниципальные депутаты

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15 июля 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Фотография с обыска в штабе в Казани // 3 июля 2020 года

Сотрудники полиции пришли в помещение в Набережных Челнах, где проходила встреча кандидатов в муниципальные депутаты штаба «Объединённых демократов».

По словам координатора проекта, полицейские задержали всех без объяснения причин и отвезли 6 человек на медицинское освидетельствование и в отдел полиции. Среди задержанных Антон Касин, Андрей Давыдов, Марат Мунасипов, Василь Тарасов, Елена Виноградова и Константин Лучкин.

Как стало известно «Аргументам Недели», после визита силовиков в штаб началось давление на арендодателя с требованием расторгнуть договор. К нескольким сотрудникам штаба «Объединённых демократов» подсылали крепких молодых людей, которые провоцировали на драку.

Ранее на выходе из дома задержали активистку Гульназ Равилову, якобы за отказ от медицинского освидетельствования на наркотики. Двумя неделями ранее сотрудники центра «Э» ворвались в офис «Объединённых демократов» в Казани, без законных оснований перевернули помещение и доставили всех находящихся внутри на медицинское освидетельствование. Анализ сдавала и Равилова. Ни у кого ничего запрещённого в крови не обнаружили.