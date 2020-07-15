Изменения в краевой закон: дробить сельхозземлю больше не получится

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15 июля 2020, 16:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 41-м пленарном заседании депутаты внесли изменения в краевой закон, регулирующий на Кубани земельные отношения. Инициатором этих поправок в документ стали губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и профильный комитет ЗСК.

О сути изменений в 22-ю статью нормативного правового акта парламентариям рассказал руководитель департамента имущественных отношений Краснодарского края Александр Шеин.

В профильном законе, действующем на территории региона с 2002 года прописаны общие требования к образованию земельных участков из состава земель сельхозназначения. Но при этом они не оговаривают размер этих самых участков.

Этим, в свою очередь, могли воспользоваться хозяйствующие субъекты: раздробить предназначенные для ведения сельского хозяйства территории на более мелкие и в дальнейшем вывести их из сельхозоборота, в том числе и для использования под застройку.

Вносимыми поправками устанавливается минимальный размер образуемого нового земельного участка площадью в 1,5 гектара. Это будет способствовать сохранению земель, предназначенных для сельхозпроизводства.

С поправкой в 18-ю статью закона присутствующих ознакомил вице-спикер ЗСК Сергей Усенко. Она уточнил критерии земельных участков, в соответствии с которыми они могут быть отнесены к особо ценным сельхозугодьям.

– Вносимые изменения – это хорошая возможность поставить заслон серым схемам вывода земель из категории сельхозназначения и защитить их от нецелевого использования. Мы прекрасно знаем, что во многих муниципалитетах застройщики ощущают нехватку свободной территории для жилищного строительства. Но эти вопросы не должны решаться за счет земли, кормящей людей. Рост городов должен осуществляться комплексно, за счет качественных изменений, а не количественного, экстенсивного прироста, – прокомментировал рассмотренные документы спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.