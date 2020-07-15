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В Санкт-Петербурге речной трамвай повредил несколько судов

, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

В Санкт-Петербурге речной трамвай повредил несколько судов
фото: pixabey

В Санкт-Петербурге речной трамвай повредил несколько судов во время движения в сторону Невского проспекта. Водитель, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. 

Были повреждены четыре пришвартованных вдоль набережной прогулочных корабля. Инцидент произошел в районе дома 22 на Набережной канала Грибоедова. Подробности произошедшей водной аварии уточняются.

ЕСт

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