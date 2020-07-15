Изменен краевой закон о предоставлении участков многодетным семьям

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15 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 41-й сессии ЗСК в закон Краснодарского края «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности» были внесены корректировки. Поправки были разработаны по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева.

Как рассказал на сессии руководитель департамента имущественных отношений края Александр Шеин, речь идет об обеспечении возможности приобретения многодетными гражданами земельного участка вне зависимости от их постоянного места проживания.

По мнению разработчиков законопроекта, при имеющемся дефиците земельных участков, особенно в крупных городах региона, такой подход дает возможность получить земельные участки гораздо большему количеству кубанцев.

Также в закон внесены изменения, касающиеся механизма распределения земельных участков между заявителями. Эти поправки делают процесс более прозрачным и понятным.

Концептуально меняется и существующий поэтапный подход к предоставлению земельных участков (в аренду, а затем в собственность) и закрепляется возможность их приобретения сразу в собственность бесплатно. Это позволит многодетным гражданам распорядиться земельным участком по своему усмотрению.

Комментируя законопроект, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что помощь многодетным семьям – это безусловный приоритет краевой демографической политики.

- Поддерживать граждан, имеющих трех и более детей, мы будем всегда, в различных формах, в том числе и путем предоставления возможности построить дом на собственной земле. Краевой закон предусматривает выделение участков для этих целей, но практика уже показала, что в его реализации есть проблемы. Сейчас мы вносим в него изменения, чтобы устранить эти недостатки. Будет серьезно изменена в сторону упрощения процедура предоставления земельных участков, она станет более прозрачной. Будет снят ряд ограничений, неэффективность которых выявила правоприменительная практика, - подчеркнул председатель кубанского парламента.

Присутствующий на пленарном заседании глава региона Вениамин Кондратьев поблагодарил парламентариев за поддержку важной инициативы.

- Наша задача - не землей обеспечить, а жильем. Фактически с участками, которые ранее выделялись многодетным семьям, ничего нельзя было сделать. Теперь их можно продать и купить квартиру или дом. А те 16,5 тысячи семей, которые за 10 лет получили участки в аренду, смогут переоформить их в собственность. Люди оценят это решение. Им важно понимать, что власть слышит и решает их проблемы, - отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.