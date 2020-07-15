Сколько можно этим дышать?

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15 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Есть в Ленобласти живописный поселок Углово, вокруг которого больше пяти лет разливаются сточные воды. Обращались по вопросу в МУП «Романовские коммунальные сети», дошли до главы администрации сельского поселения и Всеволожского района. Дышать, мол, невозможно, сделайте что-нибудь. Те говорят, что и очистных нет, и денег на их постройку, и насосная станция, которая поднимает сточные воду к отсутствующим очистным, находится в ведении Минобороны, потому не наши проблемы – сами разбирайтесь… Вот только отвечать за это должна администрация. Потому что именно муниципалам принадлежат изношенные канализационные сети, которые находятся именно в их эксплуатации больше восьми лет. Между тем экологическая катастрофа все ближе, потому что урон от такого длительного разлива хозяйственно-фекальных вод для местности просто невероятный. Как и для здоровья местных.

Недавно к нам в редакцию обратился руководитель одной из организаций, расположенных в поселке Углово, А.А. Содель. Прислал переписку с обслуживающей организацией и администрацией по вопросу ремонта канализационно-насосной станции, канализационных сетей и строительства очистных. Все его письма адресаты бессовестно игнорировали, хотя и должны были рассмотреть обращение в тридцатидневный срок. Он направил претензию. Еще в 2017 году. И тянется это с тех самых пор и по сей день. С бесконечными письмами без ответа или формальными отписками в адрес обратившихся.

Суть же истории такова: канализационная система поселка Углово уже давно неисправна, а система очистных сооружений просто отсутствует. Колодцы, которые находятся очень близко к городку, переполнены стоками, которые вытекают за пределы резервуаров и затапливают местность даже не то чтобы около городка… Выбросы находятся на расстоянии 10 метров от проживания местных жителей.

То есть очистных нет, канализационные сети неисправны и переполнены, а насосная станции, которая все эти сточные воды и должна выкачивать, – не работает. Денежных средств, по словам обслуживающих организаций и администраций, на решение проблемы нет.

А между тем идет грубейшее нарушение экологической безопасности и Законов РФ «Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и потребления», Водного кодекса РФ, «Закона о водоснабжении и водоотведения».

Разумеется, противоречит этот самый разлив хозяйственно-фекальных вод еще и санэпидтребованиям. Главным образом Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

«АН» обратились за экспертным мнением к кандидату геолого-минералогических наук и заместителю генерального директора «Северные Изыскания» Александре ПОПОВОЙ. Спросили, мол, что с этим разливом вообще делать и к чему все это приведет. Она ситуацию изучила. Картина получилась не радужная.

Оказалось, что опасна помимо прочего близость водоема – озера, которое находится на территории поселка и подвергается постоянному загрязнению. Загрязнение грунтовых вод может распространиться на большое расстояние и смешаться с низлежащими горизонтами, в том числе проникнуть в питьевые колодцы.

Скорее всего, за такой длительный период времени изливаемые из канализационно-насосной станции хозяйственно-фекальные воды, как воды весьма агрессивные по своему химическому составу, нанесли урон и фундаменту сооружения, и грунтовому основанию, изменив свойства грунтов. Под воздействием агрессивных вод изменяется химический состав грунтов и снижается их несущая способность. Строительные материалы подвергаются химической коррозии. Соответственно, сооружения системы канализации будут и дальше разрушаться, нанося еще больший урон.

А сооружения вряд ли можно будет просто отремонтировать, их нужно реконструировать. Для этого надо провести изыскания в полном объеме: инженерно-геологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические. Далее требуется разработать проект реконструкции. В проектной документации в обязательном порядке проработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Учесть нужно и меры по восстановлению земель.

Что же… не за что, уважаемая администрация. Может, теперь за проблему возьметесь? Поглядите, мы ведь даже план вам нарисовали. Кстати, на то, чтобы найти эксперта и разработать сценарий дальнейших действий, нам понадобилось чуть больше суток (у вас для этого было несколько лет). В общем, причины, по которым проблема не решается, нам совсем не ясны, а компетентные органы, видимо, о своей компетенции и возможностях решили забыть.

Или им просто человеческое чуждо? Потому что как иначе объяснить то, что люди задыхаются от запаха отходов, что еще и угрожает их здоровью и жизни? А ведь органические загрязнения в сточных водах – отличная среда для патогенных бактерий, которые вызывают серьёзные инфекции. А человек не просто пьет воду в чистом виде или получает её вместе с пищей. Мы вдыхаем водяные пары вместе с воздухом. Вы хоть можете представить, какие пары вдыхают жители целого военного городка?!

Или для кого-то вдруг стало секретом то, что концентрация вредных веществ в воде, даже самая незначительная, может привести к катастрофе? Более того, последствия нахождения в воде некоторых веществ не могут полностью удалить даже некоторые очистные системы. А зачем эти последствия, спрашивается, вообще допускать?