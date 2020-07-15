В законе прописали возможности господдержки самозанятых

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15 июля 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Изменения в региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» рассмотрели депутаты ЗСК на 41-й сессии. Законодательная инициатива была обусловлена введением на территории Краснодарского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». В региональные госпрограммы было предложено включить мероприятия по поддержке самозанятых.

С данной инициативой выступил комитет по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, который возглавляет вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов.

Как пояснил Сергей Алтухов, проектом закона устанавливается, что мероприятия по поддержке физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих данный налоговый режим, включаются в государственные программы (подпрограммы) Краснодарского края в области развития малого и среднего предпринимательства. При этом закрепляется право органов госвласти края наряду с федеральными мерами поддержки оказывать самозанятым иные формы помощи за счет средств краевого бюджета.

– Плательщики данного налога, даже если они и не имеют статуса индивидуального предпринимателя, получат теперь возможность включаться в программы развития малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае, а также получать иные формы поддержки за счет краевого бюджета. Уверен, такие меры будут способствовать росту популярности этого налогового режима. У нас в Краснодарском крае количество людей из категории «самозанятых» достаточно велико. И если количество плательщиков этого налога будет расти, этот налоговый режим станет одним из важных источников пополнения краевого бюджета, – прокомментировал принятие изменений в закон спикер ЗСК Юрий Бурлачко.