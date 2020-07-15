В Московской области устранена авария, из-за которой более 8 тысяч человек остались без электроснабжения

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15 июля 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото: pixabey

В Московской области устранена авария, в результате которой более 8 тыс человек в Московской области оставались без электроснабжения. Оно было прервано на территории городских округов Зарайск, Луховицы, Озёры, Орехово-Зуево, Истра, Егорьевск, Ступино, Коломна, Раменский, Руза, Домодедово, Чехов и Солнечногорск.

Повалено 51 дерево, повреждён один автомобиль. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево работают в штатном режиме.