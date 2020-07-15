В администрации Копейска заключили временный договор с новым перевозчиком

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15 июля 2020, 14:57 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото «Копейского рабочего»

Временно осуществлять пассажирские перевозки на нерегулируемых маршрутах в Копейске будет компания «Экспресс».

Как сообщает газета «Копейский рабочий», жители города будут удивлены новыми автобусами. Дело в том, что 14 июля закончился срок договора со всеми маршрутчиками Копейска. Результаты ранее объявленного конкурса отменило УФАС. В ближайшее время будет объявлен новый конкурс, а пока администрация города заключило временный договор с ООО КВ «Экспресс», представители которой предложили комфортный и безопасный транспорт для жителей Копейска.

По словам начальника управления городского хозяйства администрации КГО Игоря Фролова, конкурс должен был состояться 4 июля, но был отменен из-за того, что все маршруты были объединены в один лот.

«В администрацию было подано две заявки на получение временных маршрутных карт на срок до 180 дней. Заявки подали действующий перевозчик и новая компания КВ «Экспресс», — цитирует Игоря Фролова «Копейский рабочий» — При выборе перевозчика мы учитывали два важных момента: состояние подвижного состава и занятость водителей-копейчан. КВ «Экспресс», поскольку они предоставили абсолютно новые автобусы, оснащенные в том числе для перевозки маломобильных групп населения. Водителями данных автобусов однозначно будут копейчане. Сегодня, 15 июля, все 106 водителей копейских маршруток будут приняты на работу в новую компанию».

Планируется, что завтра, 16 июля, на рейсы выйдут 53 автобуса на 23 пассажирских места.