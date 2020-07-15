Можно ли назвать страну великой, если людям в ней негде жить

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15 июля 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: соцсети

На днях президент Владимир Путин призвал правительство «кардинально решить жилищный вопрос». Поставив для сравнения исторический ориентир, становится понятно, сколько проблем еще России в этом плане предстоит решить.

К 1990 году обеспеченность жильем по числу квадратных метров жилой площади на душу населения в СССР составляла 45% от уровня США 1890-го. В настоящее время Россия по этому показателю достигла 72% от уровня США конца позапрошлого века. По статистике, в этом плане от Соединенных Штатов отстает не только Россия, но и большинство развитых стран. Например, и Германия, и совершивший за последние годы колоссальный рывок в строительстве Китай. По обеспеченности жильем эти страны сегодня соответствуют США образца 1915 года.

Площадь жилья на человека - весомая составляющая качества жизни. Конечно, на этот аспект влияет и теплый американский климат. Ведь многие дома в США по российским представлениям сделаны из картона.

Приезжавшие в СССР в 1930-х годах иностранцы восторгались московским метро, Днепрогэсом и огромной гостиницей «Москва». Тем временем советские врачи с инженерами из бараков отправлялись на работу в переполненном трамвае, а их американские коллеги-современники из собственного дома с тремя санузлами ехали на собственной машине в кондиционируемый офис.

Иностранцы завидовали советским людям, гордившимся полетами в космос и ядерной энергетикой в 1960-х. В тоже время они не видели бараков на окраинах городов, разрухи в деревнях и рабского труда заключенных ГУЛАГа.

Возникает вопрос: считать ли более развитой ту страну, граждане которой радуются запуску человека в космос, сидя в коммунальных квартирах, или ту, граждане которой узнают об этом полете по телевизору, сидя в собственном просторном доме с прекрасным видом из окна? Несмотря на множество общепризнанных проблем в США, большинство современных стран до сих пор не достигли подобных показателей качества жизни.