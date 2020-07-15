Итоги парламентского года: каждая третья сессия была внеочередной

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15 июля 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко в ходе 41-й сессии Законодательного Собрания края подвел итоги парламентского года и рассказал о ближайших планах.

В своем выступлении председатель ЗСК акцентировал внимание на том, что каждым комитетом по своему профилю проделан большой объем законотворческой работы. В общей сложности с сентября прошлого года по июнь текущего (без учета 41-й сессии) принято 226 законов и 600 постановлений. В Государственную Думу РФ кубанские парламентарии направили пять законодательных инициатив, приняли 11 обращений в высшие органы государственной власти.

Также было организовано 65 проверок соблюдения и исполнения действующего законодательства, 35 из них были заслушаны на сессиях, по ним приняты постановления. В прошлом парламентском году таких постановлений было принято 20.

— Эта разница наглядно свидетельствует об усилении парламентского контроля, проводимого депутатами шестого созыва. Особое внимание в контрольной деятельности уделялось ходу реализации национальных проектов, — отметил Юрий Бурлачко.

Социально значимые проблемы выносились на парламентские слушания, совещания, «круглые столы», конференции. Всего прошло 256 таких мероприятий. Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, свыше 70 тысяч кубанцев посетили проводимые парламентариями встречи и личные приемы.

Всего за парламентский год проведено 16 пленарных заседаний с учетом последнего, 41-го. Из них 11 очередных и 5 внеочередных. То есть внеочередной была практически каждая третья сессия.

Спикер подчеркнул, что соотношение необычное, но и события текущего года, вызванные атакой коронавирусной инфекции, были во многом чрезвычайными.

— Ситуация требовала принятия быстрых, незамедлительных решений. В целый ряд краевых законов были внесены изменения, направленные на усиление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, укрепление материально-технической базы медучреждений, помощь особо пострадавшим предприятиям и отраслям, — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Также он отметил, что при принятии оперативных решений важную роль сыграла слаженная работа высших органов представительной и исполнительной власти края. В дальнейшем, убежден председатель ЗСК, предстоит продолжить совместную работу по развитию региональной экономики, поддержке пострадавших отраслей и предприятий, оказанию помощи отдельным категориям граждан.

Еще одним значимым событием уходящего парламентского года спикер ЗСК назвал голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. По его словам, была проделана большая организационная и информационная работа Ее результатом стало то, что Кубань активно поддержала предложенные изменения в Основной закон. Как подчеркнул член рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ Юрий Бурлачко, внесенные изменения затронут все уровни публичной власти. Изменение нормативно-правовой базы будет происходить и на региональном, и на муниципальном уровнях. Поэтому необходимо будет провести аудит существующей нормативно-правовой базы, разработать и внести изменения во многие действующие законы и подзаконные акты. С этой целью решением июльской сессии в ЗСК сформирована комиссия для подготовки предложений о внесении изменений в краевое законодательство в связи с принятием поправок в Основной закон страны.

Подводя итог, председатель ЗСК выразил признательность главе региона Вениамину Кондратьеву за поддержку и постоянную готовность к контактам с депутатским корпусом. А также поблагодарил надзорные и контрольные органы, экспертов и общественность за проделанную работу.