Пашковской переправе присвоили высокое звание

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15 июля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 41-й сессии ЗСК принято постановление о присвоении почетного звания Краснодарского края «Рубеж воинской доблести» символу обороны Краснодара в Великой Отечественной войне – Пашковской переправе. С ходатайством об этом выступила городская Дума краевой столицы.

Как отметил руководитель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты населения Андрей Горбань, присвоенное переправе почетное звание «Рубеж воинской доблести» – это дань памяти мужеству, стойкости и героизму, проявленным на переправе солдатами в годы войны.

Пашковская переправа расположена на улице Заводской Карасунского внутригородского округа города Краснодара. К августу 1942 года понтонная переправа в этом месте осталась единственным в краевой столице мостом через Кубань. Здесь проходили упорные и ожесточенные бои. Фашисты пытались выбить подразделения Красной армии, прикрывавшие подступы к реке. Достоверно известно, что в обороне переправы участвовали дети и подростки. В критический момент сражений мост взорвали, но не сдали немцам.

— Для кубанской столицы Пашковская переправа была тем же, что и «Дорога жизни» – для осажденного Ленинграда. Из-за своей стратегической значимости этот небольшой пятачок земли стал ареной ожесточенных боёв. В память о подвиге советского солдата здесь весной этого года был возведен мемориал. А мы принимаем решение о присвоении звания «Рубеж воинской доблести», чтобы почтить память тех, кто летом 1942 года сорвал немецкие планы быстрого захвата Краснодара, – сказал Юрий Бурлачко.