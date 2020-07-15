Бюджет края оптимизирован с сохранением всех социальных обязательств

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15 июля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко прошла 41-я сессия Законодательного Собрания края. В работе пленарного заседания принял участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В повестку дня сессии было включено порядка 40 вопросов.

Первым депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон о краевом бюджете на текущий год и плановый период 2021-2022 годов.

Законопроект представил министр финансов края Сергей Максименко. Речь в документе – об изменении показателей краевого бюджета, перераспределении отдельных бюджетных ассигнований. Так, с учетом таблицы поправок, в 2020 году предлагалось увеличить, в том числе за счет федеральных средств, доходы краевой казны – на 6,7 млрд рублей, расходы – на 12,7 млрд рублей.

– Мы сегодня корректируем бюджет с точки зрения оптимизации. И наша задача сделать так, чтобы люди не почувствовали эту оптимизацию, сохраняя все гарантии и социальные обязательства, – сказал Вениамин Кондратьев.

Губернатор также заверил собравшихся, что корректировки бюджета не затронут финансирование реализации национальных проектов, строительства социально значимых объектов, новых дорог.

Комментируя представленный законопроект, глава регионального парламента акцентировал внимание на том, что многие изменения в закон о краевом бюджете продиктованы необходимостью нейтрализовать последствия коронавирусной пандемии и выстроить надежную систему профилактики от подобных угроз на перспективу. При этом затраты на социальную сферу максимально сохранены.

– Благодаря увеличению безвозмездных поступлений из федерального бюджета мы получили возможность расширения коечного фонда, дотации на это предоставлены в размере 2,3 млрд рублей. Около 3,7 млрд составят субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет – это одна из важнейших мер социальной поддержки, предложенная Президентом в разгар борьбы с коронавирусной инфекцией, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Председатель ЗСК также добавил, что в крае создается важная «подушка безопасности»: увеличивается резервный фонд администрации края на текущий год на 6,5 млрд рублей.

– За счет этих средств будут финансироваться непредвиденные расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, регулированием социально-экономической ситуации в крае, – подытожил спикер ЗСК.

Депутаты поддержали предложенный законопроект в двух чтениях единогласно.