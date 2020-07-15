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В Крым из северных регионов будут приезжать медики и работать вахтовым методом в курортный сезон

, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

В Крым из северных регионов будут приезжать медики и работать вахтовым методом в курортный сезон

Врачей из «прохладных» северных районов станут перекидывать в «горячие точки». Под это строят общежития.

На выделенные крымскому здравоохранению средства будут построены новые 14 крупных станций с общежитиями, где медики из других регионов смогут жить, приезжая на работу вахтовым методом. Такой график будет опробоваться с 2021 года в курортный сезон.

О том, что этот проект не только в планах, но и начата его реализация рассказал директор крымского отделения «Центра медицины катастроф» Сергей ОЛЕФИРЕНКО.

ГБ

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