В ЗСК подняли вопрос о платных участках дороги М-4

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15 июля 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель провел заседание рабочей группы, где обсуждались вопросы, касающиеся платных участков дороги М-4 «Дон» и альтернативных им маршрутов. В разговоре приняли участие представители краевого минтранса, «Росавтодора», а также заместители глав Павловского и Кущевского районов.

Открывая работу, Владимир Чепель выразил благодарность в адрес «Росавтодора» и краевой администрации за то, что был решен вопрос о льготном проезде по платным участкам для жителей прилегающих районов. Тем не менее, уверен депутат, на следующем этапе необходимо поднимать вопрос о бесплатном проезде для определенных категорий граждан. Как отметил парламентарий, есть понимание, что к полностью платным могут относиться новые магистрали, являющиеся изначально коммерческими проектами, а не ранее построенные.

Центральной темой обсуждения стало состояние альтернативных дорог. Нагрузка на них значительно увеличилась из-за введения платных участков на основной трассе. Дело в том, что данные пути не рассчитаны на передвижение по ним большегрузного транспорта. Но речь идет о территориях развитого сельского хозяйства, и в разгар уборки урожая по местным транспортным артериям идет большой поток фур, сельхозтехники. По словам представителей муниципалитетов, некоторые дороги-дублеры в настоящее время требуют срочного ремонта. Со стороны жителей районов регулярно поступают жалобы на их ненадлежащее состояние.

— Необходимо проанализировать, что было сделано, чтобы альтернативные дороги были безопасными и соответствовали всем стандартам. Также следует решить вопрос финансирования предстоящих ремонтных работ, должен быть найден компромиссный вариант на условиях софинансирования. Возможно, будет рассмотрен вариант передать альтернативные дороги в федеральную собственность, – сказал Владимир Чепель.

Средства от платных участков идут в федеральный фонд. Как отметили специалисты «Росавтодора», в данной ситуации логично обратиться в Правительство РФ с вопросом о приведении альтернативных дорог в состояние, соответствующее нормативам.

По итогам обсуждения было решено, что региональный минтранс совместно с «Росавтодором» в течение двух ближайших недель проведут детальный анализ состояния альтернативных дорог в Павловском, Кущевском, Крыловском районах, дадут провизорную оценку необходимого ремонта.