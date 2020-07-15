Раймонд Паулс недоволен байкерами в центре Риги

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15 июля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Байкеры, фото соцсети

Легенда Латвии Раймонд Паулс пожаловался в прямом эфире на шумных байкеров, которые «тусуются» в центре Риге.

«Знаете, я живу в очень тихом месте, а мотоциклисты там в час-два ночи собираются и ездят с большим шумом. Я ничего не имею против байкеров, и в полицию пока не обращался, но можно же «немного потише»».

Ситуацию объяснил президент латвийских мотоклубов Айвар Фрейманис. Оказывается, во всем виноват McDonalds…

«Это дело можно решить очень просто: если данное заведение будет находиться в другом месте, то тут байкеры не будут собираться. Это компания, которая ест фастфуд, а потом ночью им нечего делать. Проезжают четыре квартала и снова возвращаются туда, где есть что перекусить».

Впрочем, г-н Фрейманис пообещал переговорить с байкерами, чтобы они вели себя потише.

Интересно, демократия – круто, конечно! Но я бы не сравнивала (ни в какой мере) легенду Латвии и тех, кому ночью нечего делать!