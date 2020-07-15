Места «не столь отдаленные» станут ближе, а штрафы - в 10 раз больше

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 13:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Фото: соцсети

Госдума в первом чтении одобрила вынесенные правительством поправки по ужесточению дисциплинарной ответственности осужденных. Министерство юстиции, в свою очередь, предлагает разрешить переводы отбывающих наказание в колонии рядом с родными местами.

Нарушителей режима и тюремных правил планируется помещать в камеры-одиночки на полгода, что сейчас практикуется лишь в колониях строгого режима. С 200 рублей до 2 тысяч рублей увеличится размер штрафов за нарушение «установленного порядка отбывания наказания».

По статистике, разного рода проступки ежегодно совершают более 5 тысяч осужденных. В связи с тем, что многие из них не работают, а другие получают на производстве до тысячи рублей в месяц, штрафы, видимо, станут удерживать из денежных переводов родственников. Те, в свою очередь, вряд ли будут возражать, ведь непогашенные долги отрицательно влияют на решения судов об условно-досрочном освобождении.

Некоторые эксперты считают, что увеличение штрафов в 10 раз кажется чрезмерным. Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин уверен, что в стране принимается очередная репрессивная норма против заключенных, чтобы «сажать неугодного в одиночку и давить его штрафами».

«Может получиться, что все поступающие на счет заключенного деньги от его родственников для приобретения продуктов будут забирать в качестве оплаты штрафов. Или это приведет к тому, что люди будут освобождаться с неоплаченными штрафами - и в дальнейшем работать на их погашение», - отмечает Осечкин.

Ранее Минюст РФ вынес на общественное обсуждение законопроект, устанавливающий правила перевода осужденных. Согласно поправкам, у тех, кто окажется вдали от дома, появится шанс «пересесть» поближе. Осужденный получит возможность попросить перевести его в колонию региона, где проживает кто-нибудь из его родственников. Но такая возможность будет дана ему один раз за весь срок.

По словам председателя комитета родственников заключенных Елены Брыляковой, инициатива выглядит как гуманизация тюремных условий, однако если окончательное решение о переводе останется за чиновниками, то положительные решения будут зависеть от коррупционной составляющей, либо поведения сидельца.

«При желании ФСИН могла бы в течение месяца этапировать всех заключенных ближе к дому и пресечь порочную практику вывоза осужденных за многие тысячи километров от дома. Для этого не требуются дополнительные законодательные нагромождения», - заключает Брылякова.