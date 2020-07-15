Кабмин Латвии: Маски для иностранцев – дискриминация

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15 июля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, фото: globallookpress.com, © Thierry Roge

Правительство Латвии не может пока принять решение об ограничениях для приезжих в страну людей из-за коронавируса.

Состоялось заседание в Сейме, где министры Латвии обсуждали ограничения для приезжих в страну людей. У министров не было возражений против предложения МИД Латвии о том, что в дипломатических и консульских представительствах страны в других странах с высокой заболеваемостью коронавирусом нужно прекратить прием заявлений на визы, выданные на основании видов на жительство.

Однако, министров не устроило предложение МВД о том, что иностранцы, за исключением приезжих из стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии) должны во время пребывания в Латвии носить с собой паспорт и надевать маски в закрытых общественных местах в течении 14 дней.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш недоумевает над таким предложением: он считает, что проблемы с «завозом» инфекции связаны с гражданами не конкретных стран, а со всеми приезжающими из стран с высоким распространением коронавируса.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич также считает, что дело именно в странах. А министр юстиции Янис Борданс усмотрел нарушение прав человека. В чем же нарушение? В масках! Это явная дискриминация иностранцев.

Кабмин не пришел к соглашению. Вопрос будет рассматриваться и на других заседаниях.