Кубанским многодетным семьям выделят землю в собственность

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15 июля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани многодетным семьям выделят в собственность земельные участки в любом муниципалитете края. Претендовать на получение земли могут семьи с тремя и более детьми, живущие в регионе не менее пяти лет. Земельные участки таким семьям предоставят в сельской местности в любом муниципалитете края – по выбору семьи. Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, поправки, позволяющие семьям получить землю в собственность, уже внесены в соответствующий краевой закон.

– Теперь семьи с тремя и более детьми могут получить землю в любом сельском населенном пункте без привязки к прописке по месту жительства. Зачастую в крупных городах земли просто не хватает, зато в наших селах ее достаточно. Заодно и сельские территории получат новый импульс развития, – сказал губернатор.

Глава края также добавил, в нынешнем году в перечень будут включены две тысячи земельных участков. Существенно упростится и сама процедура получения земли. Теперь семьи смогут получить ее сразу в собственность, а не в аренду, как было до сегодняшнего дня. При желании семья сможет продать полученный участок и потратить деньги на покупку жилья в другом месте, или на взнос по ипотеке. Кроме того, 16,5 тысячи семей, которые уже взяли землю в аренду в течение предыдущих 10 лет, могут переоформить земельные участки в собственность.

Напомним, В Краснодарском крае земля предоставляется многодетным семьям с 2011 года. За это время семьи получили почти 16,5 тысячи участков. Только в прошлом году землю получили 1200 кубанских многодетных семей.