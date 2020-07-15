В МГД проходит первое после снятия ограничений заседание в традиционном формате

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июля 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Московская городская дума проводит первое заседание в традиционном формате в здании столичного парламента после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

«Москва сумела в достаточно короткие сроки переломить ситуацию с пандемией, и сегодня мы возвращаемся к нормальной жизни. Сняты практически все ограничения, и, соответственно, Московская городская дума проводит свое заседание в традиционном формате», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он напомнил, что 27 мая и 10 июня состоялись дистанционные заседания столичного парламента с использованием современных технологий видеосвязи и удаленного доступа к рабочему месту.

«Также была обеспечена дистанционная работа с представителями СМИ. Продолжалась работа с избирателями по телефону, интернету, почте. Многие парламентарии активно участвовали в работе Оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Москве, вели разъяснительную работу в телевизионных эфирах, проявили себя как волонтеры. Наши коллеги, депутаты-врачи, самоотверженно боролись с эпидемией», - подчеркнул Шапошников.