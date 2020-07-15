С началом открытия туристического сезона в Крыму топливо на АЗС подорожало

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15 июля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Этим крымчане объясняют подорожание топлива на АЗС совпавшее с началом открытия туристического сезона.

Пользователи социальных сетей в основном придерживаются мнения что компании, закупающие топливо оптом на российских нефтеперерабатывающих заводах и потом продающих в розницу на крымских АЗС (так называемые нефтетрейдеры) долгое время придерживались соглашения о сдерживании роста цен, достигнутого меморандумом между ними и властями Крыма – власти получали социальную стабильность, что получала вторая сторона не известно. Теперь видимо договоренности утратили силу, и предприниматели пытаются наверстать упущенное на большом обороте, связанном в том числе и с приездом туристов в Крым.

Крымчане, обсуждая тему подорожания топлива, вспоминают обещания Сергея АКСЕНОВА о снижении цен, которые он давал как после введения автомобильных грузовых перевозок по Крымскому мосту, так и поставки грузов железнодорожным транспортом.