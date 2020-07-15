Депутаты-единороссы подвели итоги работы за полугодие

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15 июля 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Кубанские депутаты-единороссы подвели итоги работы парламентской фракции за первое полугодие 2020 года и утвердили план деятельности на второе полугодие. Провел собрание фракции ее руководитель, спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Первый заместитель руководителя фракции, секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко в своем выступлении акцентировал внимание на том, что вся фракционная работа осуществлялась в соответствии с решениями партии, регионального отделения при тесном взаимодействии с краевой администрацией, органами местного самоуправления и была направлена на решение общеполитических и социально-экономических вопросов.

. Среди вопросов, рассмотренных на собраниях фракции в прошедшем полугодии, – задачи по выполнению Послания Президента России, работа над поправками в Конституцию РФ, реализация национальных и партийных проектов, краевых госпрограмм, выполнение наказов избирателей.

Отдельное внимание было уделено решению вопросов правового обеспечения развития Краснодарского края. За шесть месяцев этого года по инициативе депутатов-единороссов принято 122 закона и 317 постановлений, четыре обращения в высшие органы госвласти, одобрены три законодательные инициативы кубанских парламентариев по внесению проектов федеральных законов в Госдуму.

Приоритетом работы фракции, по словам выступающего, оставалась тесная связь с населением. Депутаты регулярно проводили приемы граждан в региональном и местном отделениях партии, а в период введенных в крае карантинных мероприятий по борьбе с коронавирусом оказывали помощь муниципальным образованиям в решении местных вопросов.

На базе региональной общественной приемной был создан волонтерский центр по оказанию необходимой помощи жителям края, который объединил местные штабы. Многие из них возглавили члены фракции «Единой России» в ЗСК. Поднятые избирателями вопросы, подчеркнул Николай Гриценко, находились на личном контроле депутатов до полного их разрешения.

В числе задач на ближайшую перспективу была обозначена работа по совершенствованию краевого законодательства, развитию экономики, поддержке малого и среднего предпринимательства, решению социальных вопросов. Также вся деятельность кубанских единороссов будет направлена на укрепление открытости и тесного контакта с избирателями.

Руководитель фракции Юрий Бурлачко поблагодарил депутатов-единороссов за проведенную за шесть месяцев текущего года работу, которая решением членов фракции признана положительной.

— В период введенных карантинных мероприятий нам пришлось изменить обычный формат работы. Дистанционно проведено три сессии ЗСК. И это никак не отразилось на качестве работы. Мы будем и дальше сообща решать проблемы граждан в интересах развития нашего региона. Планы у нас большие. Уверен, все получится, — подчеркнул спикер кубанского парламента.

Депутаты на собрании фракции поддержали проект федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы».